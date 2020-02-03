沈振盈：大市超賣可分段吸納

受肺炎疫情影響，港股在假期後復市大跌，恒指曾跌至26,300點水平，引發市場恐慌拋售。傳統的技術分析現時未能發揮預測作用，只能作參考。

大家要關注的是疫情發展，特別是擴散程度及死亡數字。而港股在過去數天明顯因恐慌拋售而出現超賣，股價亦跌回具吸引力水平。筆者不贊成此刻沽貨，反而可考慮分段低吸一些估值偏低的股份。

疫情對股市的影響如何？從玄學角度分析，問題並不太大。第一個要留意的日子是星期二「立春」，是年與月的轉變，當日正式步入庚子年、戊寅月，疫情會逐步緩和，直至初十五「元宵」之日(2月8日)，會有明顯的改善。

本周股市仍會反覆，星期二及星期三會較好。過了元宵之後，股市會漸入佳境，特別是在交節氣「雨水」(19日)該星期開始。

至於本周每日的股市走勢預測：周一料市況表現反覆，大幅波動；周二料即市見底回升；周三可能反覆向好；周四則反覆向淡；至周五市況恐再度震盪。

訊匯證券行政總裁 沈振盈

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