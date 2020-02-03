武漢肺炎：旗下藥品做抗疫臨床測試 歌禮曾急升逾五成
2020年02月03日 07:28
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歌禮製藥(01672)今早開市一度搶高至6.5元，升逾五成，現報5.74元，升38%。
歌禮製藥(01672)公布，已收到相關醫療機構和研究人員申請使用該公司研發的ASC09復方片和利托那韋(Ritonavir)，開展新型冠狀病毒(2019-nCoV)感染患者臨床試驗。目前，集團正在與相關醫療機構和研究人員溝通，積極協助相關醫療機構和研究人員申請由研究人員發起的相關新型冠狀病毒感染患者的臨床試驗。
利托那韋及ASC09復方片均為集團尚未獲得上市批文的產品，已於1月25日向國家藥品監督管理局及其藥品審評中心申請將兩藥物納入國家應急通道。相關藥監部門已確認收到公司該等申請。
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