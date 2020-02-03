武漢肺炎：傳港交所短期公布容許上市公司申請延發業績

事實上，香港會計師公會於上周四(1月30日)已與港交所會面，要求當局考慮將業績公布的「死線」押後一至兩個月。但由於事件仍在演變中，會上並沒有落實任何具體方案。公會強調，以會員及會計從業員身體健康為首要重點，並將繼續與港交所維持緊密溝通，探討及落實可行方案。

公會早前曾與業界及會員多方面接觸，了解到是次事件對會員不同程度的影響，當中包括商界會計師、審計從業員及各會計師事務所。其中，以去年12月作年結的上市公司，能否按上市公司條例規定，在限期前提交財務報告，各方都表示憂慮。

港交所發言人當時表示，正密切留意事態發展，並與監管機構和各持份者詳細考量，發行人於遵守《上市規則》規定發布財務業績時所面對的情況。

中國人民銀行、財政部、銀保監、中證監、外匯局於上周六(2月1日)聯合發文表示，針對疫情防空和實體經濟的支持，會實施好逆周期調節，包括容許上市公司在特定情況時，申請延遲報告年度和首季財務資料或舉行股東大會1個月，至4月30日底前披露。

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