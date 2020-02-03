武漢肺炎：傳中國石油需求急降兩成　國際油價下挫

武漢肺炎持續擴散，外電引述消息指出，內地石油需求已下降至約每日300萬桶，相當於總消費量的20%，或是石油市場自2008年金融海嘯以來遭受的最大需求衝擊，亦是美國911恐襲以來最突然的衝擊。

國際油價於亞洲市插水，布油瀉4.11%，低見每桶55.77美元，紐油曾跌2.21%，低見每桶50.42美元。

中國於2016年超過美國成為全球最大的石油進口國，其每天消費約1,400萬桶，相當於法國、德國、意大利、西班牙、英國、日本和南韓的需求總和。

分析指出，中國石油需求急降，或迫使石油輸出國組織(OPEC)採取行動，該組織正在考慮召開緊急會議，討論削減產量及抑制價格下跌。

事實上，內地石油消費驟降已開始對全球能源市場產生影響，部分原油的銷售放緩至龜速，基準油價跳水。貿易商稱，拉丁美洲對內地的石油銷售上周已停止，至於內地煉油廠的一個傳統來源--西非原油的銷售速度也比平時放緩。

根據內地和西方石油高層消息，內地煉油廠正在囤積未售出的成品油，例如汽油和航空煤油。但庫存每日都在增長，部分煉油廠可能很快就會達到儲存極限。如果發生有關情況，它們將不得不削減原油加工量。一位高層表示，煉油廠的開工率可能很快會降低15%至20%。

傳統上，春節假期期間的汽油和航空煤油需求會隨着上億人口返鄉而增加，而柴油的消費則會隨着工業活動的放緩而下降。

不過，面對武漢肺炎疫情肆虐，內地已封鎖隔離數以百萬計的人口，並延長農曆新年假期。大量航班被取消，全球各地都試圖遏制該病毒的傳播。人民銀行周一(3日)開展1.2萬億元人民幣逆回購，以增加流動性，避免A股於周一復市暴跌。另外，市傳中證監要求券商暫停融券沽空業務。

金融市場自1月20日起首次注意到武漢肺炎疫情的嚴重程度以來，布油已累計下挫約14%，紐油亦已累瀉約13%。

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