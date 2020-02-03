【市前重點睇】布油急挫4% 英鎊升破1.32關
2020年02月03日 07:48
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●美匯指數跌至97.42，離岸人民幣(CNH)低見6.9997，美元兌日圓處108.4，港匯高見7.7646，歐元漲至1.109，英鎊曾升穿1.32關。金價突破1,590美元。道指期貨上升。俗稱「黑期」新加坡港股場外期指挫逾300點。
●武漢肺炎：報道指中國石油需求大幅下挫20%，國際油價插水，布油瀉4.11%，低見每桶55.77美元，紐油曾跌2.21%，低見50.42美元。
●道指上周五(1月31日)最多曾下挫689點，收報28,256點，跌603點或2.09%，創自去年8月23日以來最大單日跌幅；標指收報3,225點，跌58點或1.77%；納指收報9,150點，跌148點或1.59%。
●美國10年期國債孳息率跌7.88點子，報1.5068厘。
●港股ADR指數上周五收報26,091點，跌221點或0.85%。
●即月恒生指數夜期上周五收報25,910點，跌323點，低水403點，成交36,945張。
●紐約期金上周五收報每安士1,587.9美元，跌1.3美元或0.1%，仍處近7年高位。
●紐約期油上周五收報每桶51.56美元，跌58美仙或1.1%，創自去年8月7日以來收市新低。全周計，紐約期油累跌4.85%；總結1月份，跌幅更達到15.6%。
●英國富時100指數上周五收報7,286點，跌95點或1.3%；法國CAC指數收報5,806點，跌65點或1.11%；德國DAX指數收報12,981點，跌175點或1.33%。 https://bit.ly/36NQaHT
●英國在加入歐盟近半個世紀後正式脫離歐盟，英國和歐盟將在接下來的11個月磋商未來的關係，首相約翰遜希望3年內達成覆蓋英國貿易80%的貿易協定。
●歐元區經濟去年第四季幾乎沒有增長，法國和意大利經濟意外收縮使歐元區遭受近7年來最疲軟的一個季度。
●武漢肺炎：A股復市凶多吉少，短期料挫8%。 https://bit.ly/3b4ofqD
-人行周一(2月3日)開展1.2萬億逆回購，維護流動性。
-內地准上市公司申請延至4月底公布業績。
●武漢肺炎：疫情恐慌蔓延，港股恐碌落二萬六。 https://bit.ly/392powZ
●武漢肺炎：澳門1月賭收按年挫逾11%。
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