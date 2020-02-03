【市前重點睇】布油急挫4%　英鎊升破1.32關

●美匯指數跌至97.42，離岸人民幣(CNH)低見6.9997，美元兌日圓處108.4，港匯高見7.7646，歐元漲至1.109，英鎊曾升穿1.32關。金價突破1,590美元。道指期貨上升。俗稱「黑期」新加坡港股場外期指挫逾300點。

●武漢肺炎：報道指中國石油需求大幅下挫20%，國際油價插水，布油瀉4.11%，低見每桶55.77美元，紐油曾跌2.21%，低見50.42美元。

●道指上周五(1月31日)最多曾下挫689點，收報28,256點，跌603點或2.09%，創自去年8月23日以來最大單日跌幅；標指收報3,225點，跌58點或1.77%；納指收報9,150點，跌148點或1.59%。

●美國10年期國債孳息率跌7.88點子，報1.5068厘。

●港股ADR指數上周五收報26,091點，跌221點或0.85%。

●即月恒生指數夜期上周五收報25,910點，跌323點，低水403點，成交36,945張。

●紐約期金上周五收報每安士1,587.9美元，跌1.3美元或0.1%，仍處近7年高位。

●紐約期油上周五收報每桶51.56美元，跌58美仙或1.1%，創自去年8月7日以來收市新低。全周計，紐約期油累跌4.85%；總結1月份，跌幅更達到15.6%。

●英國在加入歐盟近半個世紀後正式脫離歐盟，英國和歐盟將在接下來的11個月磋商未來的關係，首相約翰遜希望3年內達成覆蓋英國貿易80%的貿易協定。

●歐元區經濟去年第四季幾乎沒有增長，法國和意大利經濟意外收縮使歐元區遭受近7年來最疲軟的一個季度。

-人行周一(2月3日)開展1.2萬億逆回購，維護流動性。

-內地准上市公司申請延至4月底公布業績。

●武漢肺炎：澳門1月賭收按年挫逾11%。

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