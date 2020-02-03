【股民熱話】人民幣貶值壓力再現　今次有幾大鑊？

一沉百踩！本來以為1月中旬中美簽署了第一階段貿易協議，中國經濟會有喘息機會，兩地股民會有番啲好日子過。誰知1月下旬爆發武漢肺炎疫情，全國擴散之餘，更隨着春節居民外遊而擴散全球，致使各地政府要急忙截斷與中國的人流和運輸，以控疫情。

在內，內地居民留家不敢外出，製造生產受延誤、消費信心亦受打擊；對外，關係好如俄羅斯、北韓，皆分別關閉遠東中國邊境及禁內地旅客入境，可見中國對外的經貿往來陷於癱瘓。內內外外的不利影響，勢必嚴重打擊上半年內地經濟表現。

正正由於內地經濟景氣不容樂觀，周一(2月3日)內地股市復市，表現瓜多過菜。在香港的中資股上周急挫，大概已率先預告「災」情。匯市方面，上周四(1月30日)離岸人民幣已跌穿七，創今年新低，股匯受壓的情況，預計尚會持續一段時間。

事實上，一國貨幣的匯率高低，離不開其經濟表現。以首季內地經濟的糟糕情況來看，人民幣貶值係合情合理。至於話當局在控制疫情後，下一步可能會推出大規模振興經濟措施，則屬後話。始終遠水難救近火，即使政策出台，只怕最快要下半年才會見到成效。

到底今轉人民幣貶值，會有幾「激」？筆者都冇水晶球，但感覺今轉人民幣兌美元貶值最低消費可能要見7.2。今次貶值起因，唔係因為外部因素如貿易戰關稅打擊出口所使然，而係受內部問題所拖累，且關稅可以用國庫補貼抵銷，但疫情擴散，人命和財產損失難以估量，沒有行政措施可以必定控制疫情。更何況，經歷過今次疫情，內地的消費信心大受打擊，當局一直強調有十四億人口的內部需求支持經濟，今年這張「王牌」可能生變。可見今次中國資產價格調整和貨幣貶值的壓力，實不容低估。

人民幣貶值壓力再現，有何應對之法？第一，別沾手內銀股，皆因板塊估值會直接受到壓力，更高的股息率，難抵銷股價下跌的壓力。

其次是，想做人民幣定期存款，要考慮到人民幣是否有實際用途。若沒有實際用途，又要用港元轉人民幣來做人民幣定期存款，建議多一事不如少一事，免得收息唔夠蝕價。

第三，必須提防今次疫情會令內地經濟無法保持官方強調的「平穩」趨勢，更引發中國資產沽售潮。如是者，當局的應對方法，離不開放寬貨幣政策，增加信貸額度以為經濟加油。問題是內地債務問題嚴重，印銀紙新債冚舊債，只會深化危機而難以解決問題；且若通脹持續高企，更會限制貨幣政策的靈活性。是故，與其叫大家不要過分悲觀，倒不如實際啲叫大家別太過樂觀，適量增持現金，或者增持黃金等多元化資產，是較務實的做法。

東方產經專欄作者 帥哥

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