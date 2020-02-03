武漢肺炎：港大零售夥醫院設「上海市發熱諮詢平台」

在疫情防治期間為公眾連結優質的線上新型肺炎諮詢、疫情防護科普，及各類專科輕問診、遠端問診等義診服務，引導公眾通過互聯網手段滿足問診、諮詢和科普需求，減少線下就診帶來的交叉感染風險。

作為首家獲得上海市衛健委執業許可的互聯網醫院，商贏互聯網醫療依託「互聯網+」技術，早在武漢疫情初期就開展了覆蓋公司職員及醫院一線工作人員的防疫科普培訓，並上線防疫科普專題，讓公眾即時關注疫情變化；同時因受疫情影響，致口罩出現短期斷貨現象，商贏互聯網醫療派發了數萬隻平價口罩，以即時採購平價發售，來支援特殊時期緊張的防疫物資購買需求。

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