武漢肺炎：日股急瀉逾400點 韓澳股齊挫1%
2020年02月03日 08:21
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(Getty Images圖片)
武漢肺炎疫情不斷擴散，美股三大指數上日急挫1%至2%；亞洲主要股市跟跌，日本日經225指數早段最多急瀉逾400點或近2%，暫低見22,788點。
板塊方面，能源、原材料及資訊技術股全線下挫逾2%，金融股跌逾1%。個股中，神戶製鋼所及川崎重工均跌超過3%。
南韓首爾綜合指數亦跌33點或1.6%，報2,085點。個股中，Hankook化妝品製造及三星製藥下挫5%至6%，三星電子跌1%。
澳洲悉尼普通股指數險守7,000點關，下跌111點或1.5%，報7,009點。板塊方面，能源股挫3%，金融及原材料股皆跌1%。個股中，Horizon Oil大挫12%，新世紀資源跌8%。
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