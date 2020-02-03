武漢肺炎：日股急瀉逾400點　韓澳股齊挫1%

武漢肺炎疫情不斷擴散，美股三大指數上日急挫1%至2%；亞洲主要股市跟跌，日本日經225指數早段最多急瀉逾400點或近2%，暫低見22,788點。

板塊方面，能源、原材料及資訊技術股全線下挫逾2%，金融股跌逾1%。個股中，神戶製鋼所及川崎重工均跌超過3%。

南韓首爾綜合指數亦跌33點或1.6%，報2,085點。個股中，Hankook化妝品製造及三星製藥下挫5%至6%，三星電子跌1%。

澳洲悉尼普通股指數險守7,000點關，下跌111點或1.5%，報7,009點。板塊方面，能源股挫3%，金融及原材料股皆跌1%。個股中，Horizon Oil大挫12%，新世紀資源跌8%。

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