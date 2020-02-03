【專家點評】古勝：二三線醫療股唔好掂
2020年02月03日 08:30
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新春假期後港股開市不利，上周連跌3個交易日，累計下挫逾1,600點。相信A股開市後，仍會帶動港股進一步尋底，對於想買貨嘅股民，老古都係認為「莫買當頭跌」，唔好心急撈貨。
自從武漢肺炎爆發，甚至蔓延全球，疫情經已變成主導環球股市嘅重要因素，目前仍未見到國內疫情有收斂迹象，距離受控仲有排等。內地首季經濟增長大跌可以預見，試問中資股比重獨大嘅港股，仲邊有運行？
話說回頭，疫情肆虐之下，卻有細股成為逆市奇葩，講緊嘅正是二、三線醫療股。最初由少數具有抗疫概念嘅細股掀起熱潮，如中國醫療集團(08225)過去三個交易日股價一度勁升。最後卻變成唔少細價醫療股雞犬升天，中國先鋒醫藥(01345)上周五(31日)一度升1.8倍見2.55元，最後升幅縮窄至1.05倍。不過，同日亦有唔少同類細股炒爆，大健康國際(02211)及精優藥業(00858)股價都冧超過4成，高位接貨經已重創。
而老古提及上述股份，並唔係建議大家去尋寶，發掘仲可以有得升嘅細股，而係提醒唔好買貨，因為冇人知音樂椅遊戲會幾時停？缸邊友不如坐定定，等待早前熱炒嘅新經濟股、5G概念股及手機設備股完成調整之後，再低位分注吸納，值博率反而仲高。
睇番本周，中國今日公布去年全年規模以上工業企業利潤年率，周二澳洲發表2月央行利率決議，周五則有美國1月失業率及非農就業數據。數據值得參考，不過相信市場都會關注疫情發展多啲，在得到有效控制之前，港股就算唔繼續下跌，都會以整固為主，急於入市博反彈隨時有排捱，不如等到股市企穩再入市都未遲。
東方產經專欄作者 古勝
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