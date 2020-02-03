【專家點評】御峰理財：全球資產泡沫如何收科？

近年，私募基金在環球金融市場發展迅速，不少投資者都有興趣了解或投資私募基金。而可能很多人都不知道，香港其實是亞洲第2大私募基金中心，僅次於中國。

截至去年第3季度，香港有560間私募股權公司，管理約1,530億美元資產。其中，全球首10大私募基金中，有9間在香港落戶。最近香港政府亦有意進一步加大力度設立新的有限合顆基金制度，以吸引私募基金在香港註冊成立(現時大部分私募基金在開曼群島等其他司法管轄區成立)，預期將有利本港會計、法律及稅務等專業服務的發展。

簡單來說，私募基金泛指以非公開方式向投資者募集資金而設立的投資基金，其種類及策略繁多，自由度高，沒有太多投資限制，主要投資包括買賣股票、股權、債券、期貨、期權、基金份額及投資合同等。

一般來說，私募基金的投資入場門檻較高，平均至少需要100萬美元 (雖然近年有不斷下降的趨勢，少部分私募基金的投資金額低至約25萬美元)，因此私募基金的投資對象大多是以專業投資者或機構客戶為主，並有較高風險及不會向投資者承諾任何回報或資金不受損失。至於投資年期，一般以5至7年或10年期限居多。

在現時環球市場利率低企及資金氾濫的環境下，不少投資者都期望透過投資私募基金來提高投資組合回報或改善投資組合風險，很多機構投資者更大約有10%的資產投資在另類投資 (Alternative Asset)上，其中以私募基金為主。

但諷刺的是，正是由於投資在私募的資金快速增加，在好的項目稀缺及投資目標僧多粥少的情況下，私募基金的表現回報因而近年有下滑趨勢，特別是主要以投資亞洲為主的私募基金，去年的內在回報(IRR)更由2018年的15.5%下跌至12.8%，大幅低於以投資美國 (16.4%)或歐洲(18%)市場為主的私募。

另外，根據研究機構Preqin的統計，私募基金在2019年底時坐擁共14,500億美元現金而苦無投資機會，而這些閒置現金更是較五年前增長超過1倍。由於贖回期臨近，假如這些資金最後仍需投入股票等各類資產，我們可以預期未來回報將可能持續下滑，甚至資產市場出現泡沫，情況令人憂慮。

御峰理財

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