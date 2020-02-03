港股好淡爭持 騰訊撐市 醫藥股有追捧

港股低開後有買盤吸納，恒生指數倒升近200點，高見26,512點，惟未能企穩26,500水平，暫升幅收窄至不足百點。國企指數漲逾40點，成交400億港元。

騰訊曾飆逾2%撐市；美團點評先跌後升，暫飆近2%；阿里巴巴升1.6%；小米集團升0.7%。

醫藥股亦有追捧，中國生物製藥及石藥集團升1.5%及1.6%。福森藥業曾飆2.5倍，暫升幅收窄至56%，近期有媒體報道，集團主要產品之一雙黃連口服液具有可抑制新型冠狀病毒的功效。歌禮製藥升38%，旗下藥品做抗疫臨床測試。

重磅藍籌個別發展，友邦保險升0.5%；建設銀行及工商銀行彈超過1%；中國移動、中國平安及滙豐控股跌0.5%至0.7%。

【09:21】騰訊逆市做好 三桶油受壓

武漢肺炎疫情持續擴散，市場預期A股復市勢急挫，港股開市跌123點，恒生指數報26,189點。國企指數低開45點，報10,194點。

騰訊升1.3%撐市，報378港元，是表現最佳藍籌。其他大型科網股個別發展，阿里巴巴升0.4%；美團點評及小米集團跌2.4%及1.9%。

油價急挫，並預期內地成品油需求大減，中國石化跌1.7%；中國石油及中國海洋石油跌0.8%及0.6%。

跌得多的還有手機設備股及內房股，瑞聲科技、碧桂園、舜宇光學、華潤置地及中國海外跌1%至1.7%。

大華繼顯執行董事梁偉源則認為，市場憂慮疫情持續將拖累內地經濟，他關注2月中國人民銀行會否再度降低存款準備金率或減息，紓緩民企融資困難；以及疫情會否隨着武漢「封城」兩星期而受控。不過，在疫情未完全受控下，他料港股本周先跌後回穩，支持位為26,000點；若內地有利好消息傳出，恒指可上望27,500點。

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