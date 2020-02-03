武漢肺炎：「維穩措施」未見效　滬深股市急瀉逾8%至9%

中國武漢肺炎疫情擴散未止，投資者恐慌，因疫情而罕有延至周一(3日)復市的內地股市，對人民銀行一系列「維穩措施」視若無睹，A股三大指數於鼠年首個交易日全線重挫8%至9%，超過3,000個股跌停板，逾3,200隻股跌幅超過9%。

滬綜指開市大幅下瀉259點或8.73%，報2,716點，連失2,800及2,900點兩個大關；深成指亦大瀉近1,000點，裂口低開975點或9.13%，至9,706點，萬點大關失守；滬深300低開158點或8.23%，至1,769點。

板塊方面，次新股領瀉11%，飛機製造及水泥股皆大跌近10%，傳媒娛樂及釀酒股同挫逾8%，生物製藥股跌4%。

疫情嚴重，市民四出搶購口罩，口罩概念股逆市揚升，藍帆醫療、泰達股份、陽普醫療及南衛股份等股份升停板。

市場普遍預期A股復市將顯著受壓，人行及中證監等於假期復市前夕已率先推出多項措施，以穩住大市，包括周一將開展1.2萬億元人民幣(下同)公開市場逆回購操作投放資金，確保流動性充足供應，令銀行體系整體流動性比去年同期多9,000億元。另傳中證監通知券商，A股暫停沽空交易，避免出現人踩人沽貨的慘況。

不過，有券商認為，股市大跌或許是低吸的機會。中金認為，市場受新型肺炎疫情影響調整的幅度，可能與03年沙士類似或略大，但估計是次疫情對上市公司當季及全年業績影響幅度明顯小於2003年。如果市場出現較大回調，將提供低吸機會。

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