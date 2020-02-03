【專家點評】陳政深：疫情嚴峻　港股見24700點？

世衛上周正式將武漢肺炎列為「國際關注危急事件」（PHEIC），同時急急澄清並無反對各國自湖北撤僑，反映疫情的擴散速度及幅度已超出估計，這對投資市場的情緒而言肯定負面。而在技術走勢上，恒指已失守所有主要平均線，以及去年中以來形成的上升軌。

當然，這類型的走勢，不排除會伴隨反彈，但上方26,800點至27,000點門前，已有不小阻力，短時間內上衝突破並非易事。當然，疫症總有過去一天，不過參考過往數據，一成的跌幅已是最低消費，而在2003年的沙士爆發近半年間，港股累計跌幅更近兩成，據此推算，港股跌至24,700點並非無可能。無論如何，投資者目前的取態，是即使不造淡，也未宜進取看好。

個股方面，筆者不太建議高追醫藥類股份，事關新型流感病毒，尚未有量產化的藥物可治，港股市場上的大型醫藥股，其所針對者多為心血管病及癌症等病症，而非針對病毒性疾病。此外，醫藥板塊的炒作，未見太明顯的領袖股，而只是由大市值股份蔓延至小市值股份，乃一個「音樂椅式」的炒作，相對並不穩固。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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