中國去年12月工企利潤跌6.3%　全年跌3.3%

中國統計局公布，2019年規模以上工業企業實現利潤總額61,995.5億元人民幣(下同)，按年下降3.3%。單計去年12月，規模以上工業企業實現利潤總額5,883.9億元，按年下降6.3%，11月份為增長5.4%。

統計局工業司高級統計師朱虹指出，去年受市場需求不足、工業品價格下降、成本上升等因素影響，工業企業利潤有所下降。而去年規模以上工業企業利潤受多重因素影響有所下降，包括：

1、工業產品銷售增速回落，規模以上工業企業營業收入增長3.8%，增速比上年回落4.8個百分點；

2、成本上升擠壓利潤空間。去年規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為84.08元，按年增加0.18元，主要是原材料、用工成本上升；

3、鋼鐵、石化、汽車等重點行業利潤下降拉動作用明顯。去年鋼鐵、化工、汽車、石油加工行業利潤按年分別下降37.6、25.6、15.9和42.5%，合計影響規模以上工業企業利潤增速比上年下降7.4個百分點；

4、個別行業及企業大幅計提資產減值損失。經測算，個別行業及企業2019年大幅計提資產減值損失，影響規模以上工業企業利潤增速按年下降1.2個百分點。

儘管2019年工業企業利潤有所下降，但效益狀況呈現結構性改善，主要表現為高技術製造業和戰略性新興產業利潤保持增長；私營企業和小型企業利潤保持增長；利潤保持增長的行業較多。

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