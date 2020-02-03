武漢肺炎：盧楚仁料人民幣下試7.2關　籲揸黃金避險

受武漢肺炎持續困擾，外匯及商品市場波動，專家繼續看好「避險孖寶」黃金和日圓今季表現，相反人民幣和國際油價料續疲弱。

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，現時人民幣走勢與疫情發展掛鈎，隨着市場料疫情有機會第二季才見頂回落，料人民幣今季維持偏軟格局，離岸人民幣兌每美元料先試7.09關口支持，之後有機會破位再落至7.2水平才喘定，料該水平有較大支持。

他指出，由於按照中美首階段貿易協議內容，中方不能讓人民幣大幅貶值，且貨幣大跌對內地股市有負面影響，料今季可守到7.2水平。他建議持有人民幣的投資者，若屬活期存款可考慮現價轉回港元，待之後見7.2水平時才轉回人民幣做定期存款。

至於現時「疫市」下的避險資產離不開黃金，加上近期的地緣政治因素、以及物價向上，具抗通脹功用的黃金可更上一層樓。國際金價一旦升破前高位每安士1,611美元，可試1,650美元心理關口，甚至進一步挑戰1,700美元水平。

另一項避險資產日圓近期同樣備受資金追捧，如果環球股市繼續下跌，以及美國國債債息倒掛情況持續，美元兌日圓可試107.65水平阻力，若企穩可挑戰106.5水平。

至於據報中國對石油需求大幅下挫20%，國際油價插水。盧同樣對油價後市審慎，因疫症令很多航空和交通運輸工具受影響，加上經濟下行，紐約期油能否守穩50美元關口非常關鍵，這亦令石油輸出國組織急謀對策，決定會否減產。如果紐約期油確認跌穿50美元關口，下方支持位要看45美元、甚至42美元。

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