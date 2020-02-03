財新中國製造業PMI跌至5個月低位

財新中國製造業採購經理指數(PMI)1月份降至51.1，為去年8月以來最低，預期為51，前值為51.5。

該走勢與國家統計局製造業PMI一致。國家統計局公布的1月製造業PMI錄得50，落在盛衰分界線上，低於去年12月0.2個百分點。

新訂單指數連續3個月回落，1月降至2019年10月以來最低，但仍處於擴張區間。這部分受到外需拖累，1月新出口訂單指數結束連續3個月的擴張，降至盛衰分界線以下。受訪廠商反映，海外需求相對疲弱。

1月廠商生產增速也有所放緩，產出指數降至2019年9月以來最低，但處於盛衰分界線以上。分類數據顯示，1月消費品類產出增速最為強勁。

部分企業為控制成本，採取壓縮規模的措施，導致1月中國製造業用工數量重現下降，就業指數自2019年11月以來首次降至盛衰分界線以下。

廠商對採購庫存及成品庫存亦更加審慎。1月採購庫存指數結束連續4個月的擴張，降至收縮區間。受訪廠商表示，庫存下降與減少採購量和精簡存貨措施有關。成品庫存也重現下降，成品庫存指數降至2019年8月以來最低。部分廠商表示，這與向客戶交付產品有關。

1月平均投入成本進一步上升，且漲幅顯著，為2018年12月以來最高。廠商普遍表示，成本上升和金屬、石油、農產品等原材料漲價有關。成本上揚導致廠商提高出廠價格，但受限於市場競爭壓力，加價幅度較小。

主要受中美簽訂第一階段協議提振，中國製造業界普遍預期未來12個月產量將繼續上升，樂觀度升至22個月最高。此外，預期全球需求改善、新產品問世等因素，也共同促使廠商看好產出前景。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，2020年初中國經濟企穩回升的力度出現放緩。儘管企業信心受到中美第一階段協議的提振，但由於內外需求改善力度有限，企業在生產修復後並沒有出現全局性補庫存，同時還需要關注原材料成本上升的壓力。後續中國經濟還將受到新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，需要適當的逆周期政策予以加持。

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