武漢肺炎：人民幣跌穿7算　每百港元兌90.25元

在岸、離岸人民幣兌美元雙雙跌穿七算關口。在岸人民幣(CNY)暫低見7.0117，跌幅達1.5%。離岸人民幣(CNH)亦低見7.0091。每百港元兌90.25元人民幣。

在農曆新年假期前，在岸價收報6.9300，當在岸價跌穿七算，匯價跌幅已多達1%。值得留意，CNY對上一次弱見七算為去年12月底，由於受中美貿易戰影響，在岸人民幣於去年8月至10月期間，均徘徊七算以下，最弱更見7.1789。

武漢肺炎疫情震散投資者信心，CNH於上周四率先插穿7水平，市場普遍看淡今年首季人民幣表現，不排除低見7.1。

事實上，武漢肺炎疫情肆虐，A股在鼠年首個交日開市大幅低開逾8%，目前滬市約1,447隻股票股價下跌，佔比達96%；深市約2,094隻股票股價下跌，佔比達95%；創業板有754隻股票股價下跌，佔比達95%，兩市合共有逾4,200隻個股下跌。

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