武漢肺炎：最新外匯市場及油金去向

2020年02月03日 10:45
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    武漢肺炎疫情肆虐，牽動環球金融市場，《東網》為你定時更新匯市及油金去向，助你掌握最新市況。目前市場避險情緒升溫，金價先升回升，油價維持跌勢。
    ●美元兌離岸人民幣現報7.0046，跌0.09%
    ●歐元兌美元現報1.1082，跌0.1%
    ●英鎊兌美元現報1.3175，跌0.23%
    ●美元兌日圓現報108.49，升0.13%
    ●澳元兌美元現報0.6693，升0.01%
    ●紐元兌美元現報0.6463，跌0.02%
    ●美元兌加元現報1.3246，升0.06%
    ●美元兌瑞郎現報0.9638，升0.02%
    ●紐約期油現報每桶51.24美元，跌0.6%
    ●布蘭特期油現報每桶56.09美元，跌3.5%
    ●現貨金現報每安士1,582.71美元，跌0.4%
    ●現貨白銀現報每安士17.87美元，跌0.91%
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