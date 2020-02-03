【即市分析】港股處最後逃生機會？
2020年02月03日 10:51
東網電視更多新聞短片
今日(3日)內地股市為鼠年首個交易日，滬、深股市裂口低開逾8%，逾九成股份股價下跌。事實上，當內地市場傳出「雙黃連口服液」可以防疫，結果就連「雙黃蓮蓉月餅」都被搶購一空，可見疫情肆虐下，居民惶恐的情況有多嚴重！
雖然，今早港股早段逆A股向上，惟恒指升至26,512點掉頭回落，如今更已倒跌。筆者認為，短期A股仲有得跌，港股亦會成為內地投資者「提現」應急的首選市場。港股後市繼續睇落，太重倉的宜把握減磅機會，一旦恒指失守26,000點，國企指數失守10,000點關，相信港股都會落得好快，今轉恒指好可能要落到24,500點水平才會現較大支持，看官宜緊握扶手，保本至上，別心急撈貨！
東方產經專欄作者 司慕渢
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻clic入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。