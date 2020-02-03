亞洲股市：台股曾挫逾3% 港元兌3.9新台幣
2020年02月03日 10:56
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(Getty Images圖片)
武漢肺炎疫情肆虐，內地A股於鼠年後復市，首個交易日三大股指開市急挫逾8%至9%，加上美股主要指數上周五(1月31日)插水，台灣股市亦難以幸免，加權指數早段曾挫357點或3.1%，低見11,138點，其後跌幅收窄至逾1%。當中，3隻蘋果公司概念股台積電、大立光及鴻海重創。
在岸(CNY)及離岸人民幣(CNH)兌美元雙雙跌穿七算關口，新台幣跟跌，兌每美元跌至1個月低位，低見30.361，每港元將可兌3.9092元新台幣。
分析指出，由於日前台灣出口業面臨匯兌損失壓力，可隨着匯率走弱而減緩，估計台灣央行不至於積極阻止貶值，而是隨同整體亞洲貨幣的趨勢，但維持一貫的動態穩定。
美國總統特朗普上周發布禁止入境與強制隔離令，使市場對武漢肺炎疫情疑慮急速升溫，加上對貿易敏感的股份卡特彼勒(Caterpillar)業績遜預期，美股上周五急挫。
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