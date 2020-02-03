港股格局：李偉傑料短線在兩萬六爭持

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，新型肺型疫情肆虐，內地股巿在農曆新年假期後復市，雖然有指內地當局採取30項措施穩定市場信心，但滬綜指周一(3日)開市仍大跌8.7%，較市場預期為差，預期短線將在2,700點附近徘徊整固。

他指出，若疫情短期內未能受控，對工業生產或旅遊行業或造成直接打擊，市場對未來經濟的隱憂將持續發酵，短期內難以寄望A股會有理想表現，只能輸少當贏。

至於港股方面，由於上周已累挫逾1,600點，在A股復市後，港股沽壓或有所紓緩，故今早出現輕微回升，但他認為只屬超跌後的反彈，預期恒指短線在兩萬六水平爭持，反彈目標在27,300點水平，投資者可在該水平減磅，資金料偏向投入科技股為主。

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