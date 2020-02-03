港股格局：李偉傑料短線在兩萬六爭持
2020年02月03日 11:05
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，新型肺型疫情肆虐，內地股巿在農曆新年假期後復市，雖然有指內地當局採取30項措施穩定市場信心，但滬綜指周一(3日)開市仍大跌8.7%，較市場預期為差，預期短線將在2,700點附近徘徊整固。
他指出，若疫情短期內未能受控，對工業生產或旅遊行業或造成直接打擊，市場對未來經濟的隱憂將持續發酵，短期內難以寄望A股會有理想表現，只能輸少當贏。
至於港股方面，由於上周已累挫逾1,600點，在A股復市後，港股沽壓或有所紓緩，故今早出現輕微回升，但他認為只屬超跌後的反彈，預期恒指短線在兩萬六水平爭持，反彈目標在27,300點水平，投資者可在該水平減磅，資金料偏向投入科技股為主。
國際油價近期表現疲弱，有指在武漢肺炎疫情加劇下，內地石油需求將大幅下挫，李認為此只是市場做淡油價的借口，始終油價已跌至每桶50美元附近，下跌空間未必太大。相反短線若博油價跌穿50美元出現反彈則值得考慮，個股方面可考慮較貼近油價走勢的中國海洋石油(00883)。
李又指，港股今早一度出現反彈，科網類股份近日表現相對硬淨，其中阿里巴巴(09988)及美團點評(03690)，均有機會受惠內地居民足不出戶的利好因素，但美團的旅遊及酒店業務或因疫情擴散而受影響，故暫時兩股中首選阿里巴巴。
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