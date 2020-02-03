武漢肺炎：王良享料離岸人民幣於7.03短期見底

在岸、離岸人民幣兌美元雙雙跌穿七算關口，低見7.0174及7.0183。星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享表示，在岸人民幣周一早間追回離岸人民幣過去幾日的跌勢，但預期因疫情而再大跌空間不大，原因主要有兩個。

一是中美會談將進入第二階段，而首階段貿易協議已經對人民幣匯率設定一些框架，令中方不可操控人民幣匯價，因而預期內地有機會把人民幣中間價定得高一點，讓中美貿易談判繼續進行下去。第二個原因是一旦人民幣匯價跌得過快，對中國的經濟亦不利，因在內地經濟轉型當中，較大部分的增長依靠內需支持，出口不如以前般重要，人民幣大跌會削弱消費信心，不利以內需支撐經濟的計劃。

他認為，隨着內地春運完結，疫情可能在今周更嚴重，人民幣會稍為弱勢，但相信不會距離七算太遠，離岸人民幣或於7.03水平見短期底。

王續指，現時市場開始考量中國疫情對全球環球經濟帶來的影響，而不只是之前所想只是中國的事情，這會對金價有較大支持。國際金價上次升至每安士1,611美元水平無法再上，今次或會有所突破，上望1,650美元水平(暫報1,581美元)。

雖然圓匯都會升，但他料升幅不及黃金。原因是日本央行將會趁着東京奧運舉行，採取非常寬鬆的貨幣政策，以振興日本低迷的消費和投資，故圓匯會受政策干預而升幅受限。日圓兌每美元暫報108.54，跌0.18%。

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