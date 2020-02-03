港元拆息︰1個月續升至2.25厘
2020年02月03日 11:30
東網電視更多新聞短片
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息大幅回落至1.61厘，失守2厘；1星期亦降至2.15厘；與樓按相關的1個月期連升第五日，報2.25厘；3個月期向下走，暫仍企2.35厘水平。
3/2/2020
隔夜 1.61929厘
1星期 2.15875厘
2星期 2.19518厘
1個月 2.25286厘
2個月 2.33613厘
3個月 2.35089厘
6個月 2.35429厘
12個月 2.39286厘
31/1/2020
隔夜 2.06036厘
1星期 2.25446厘
2星期 2.23702厘
1個月 2.23327厘
2個月 2.30250厘
3個月 2.35232厘
6個月 2.35643厘
12個月 2.39232厘
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。