港元拆息︰1個月續升至2.25厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息大幅回落至1.61厘，失守2厘；1星期亦降至2.15厘；與樓按相關的1個月期連升第五日，報2.25厘；3個月期向下走，暫仍企2.35厘水平。

3/2/2020

隔夜 1.61929厘

1星期 2.15875厘

2星期 2.19518厘

1個月 2.25286厘

2個月 2.33613厘

3個月 2.35089厘

6個月 2.35429厘

12個月 2.39286厘

31/1/2020

隔夜 2.06036厘

1星期 2.25446厘

2星期 2.23702厘

1個月 2.23327厘

2個月 2.30250厘

3個月 2.35232厘

6個月 2.35643厘

12個月 2.39232厘

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