【即市分析】滬綜指創1997年以來最大單日跌幅 撈得貨未？

今日內地A股復市，受武漢肺炎疫情打擊，滬、深兩市如期大插水，即市滬綜指曾低見2,716點，深成指曾低見9,706點，全部行業板塊受壓，醫藥股表現呈兩端化，抗疫股大漲，普通藥品股受壓；另旅遊、金融、科網、晶片及軍工股跌幅尤大。

資料顯示，即市滬綜指曾跌指8.73%，乃1997年2月以來最大單日跌幅。到底刻下撈得貨未？確實今早見到有北水入場，截至11:05，經互聯互通流入滬、深股市的資金已逾80億元人民幣。

筆者認為，優質科網及金融股會是撈底的對象，皆因政策會全力維穩。只不過，首季內地經濟面對極大困難，即使想撈貨，建議不要急進，可觀察這一個星期疫情發展，再作部署。畢竟如今中國疫情已成為環球焦點，全球股票資金正減持中、港股市，轉投美股，短期中、港兩地股市的沽壓都難消，更好的股票都暫未有發圍的機會，撈貨要有心理準備長期作戰，短線盡量忍手為妙。

－－－－－－