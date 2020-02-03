【高盛推介】美團反彈重上100元 輪證捕捉
2020年02月03日 11:36
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評上周五(1月31日)中止四連跌，收市升約2.5%。周一(3日)早段低見94.85元後反彈，並重上100元水平。集團旗下美團外賣於日前推出減少面對面接觸，保障用戶和外賣員安全「無接觸配送」服務，並服務範圍將拓展至全中國。
觀察個股認股證資金流向，可見近期認購證及認沽證皆獲資金部署，當中認沽證於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約3,380萬元。同期認購證則錄得約3,880萬元資金流入。牛熊證方面，熊證於過去4個交易日皆錄得資金流入，當中上周五有約720萬元。牛證於近日亦獲少量資金部署。
由於近期資金持續流入認沽證，使市場上部分產品已累積高街貨。投資者如計劃部署認沽證，現階段可留意價外幅度約14%，年期約4個月的低街貨美團沽證(13597)，行使價85.83元，2020年5月22日到期，實際槓桿7.1倍。
投資者如計劃部署熊證，現階段可留意美團熊證(59290)，收回價119.8元，行使價122.8元，換股比率100，槓桿比率4.6倍，相近收回價熊證中槓桿較高。
相反，投資者如看好，認購證方面可留意年期較長、面值低於0.25元的高敏感度美團購證(12990)，行使價118.98元，2020年12月23日到期，實際槓桿4.6倍。
投資者如計劃部署牛證，則可留意屬市場上槓桿最高之一的美團牛證(61867)，收回價94.08元，行使價91.08元，換股比率100，槓桿比率10.4倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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