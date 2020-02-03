【高盛推介】美團反彈重上100元　輪證捕捉

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評上周五(1月31日)中止四連跌，收市升約2.5%。周一(3日)早段低見94.85元後反彈，並重上100元水平。集團旗下美團外賣於日前推出減少面對面接觸，保障用戶和外賣員安全「無接觸配送」服務，並服務範圍將拓展至全中國。

觀察個股認股證資金流向，可見近期認購證及認沽證皆獲資金部署，當中認沽證於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約3,380萬元。同期認購證則錄得約3,880萬元資金流入。牛熊證方面，熊證於過去4個交易日皆錄得資金流入，當中上周五有約720萬元。牛證於近日亦獲少量資金部署。

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