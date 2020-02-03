武漢肺炎：恐影響新股上市部署　傳呢隻股份已有動作...

受武漢肺炎疫情拖累，個別公司上市計劃被打亂！據外電報道，其中內地生物製藥公司諾誠健華醫藥決定推遲在香港上市的投資者會議。報道引述該公司代表不予置評。

據較早前的市場消息，該隻尚未有盈利及收入生物科技企業原計劃集資約2億美元(約15.6億港元)，計劃在農曆新年假期後進行「路演」，高盛及摩根士丹利為聯席保薦人。

根據彭博匯總的數據，去年亞洲上市集資規模共1,018億美元(約7,940億港元)，當中中國企業佔66%。

－－－－－－