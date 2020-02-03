武漢肺炎：楊德龍指好股不怕跌　市場恐慌正是撈貨之時

A股假期後復市急挫，滬綜指及深成指均跌逾8%。前海開源基金首席經濟學家楊德龍指：「持有好股票不用怕，很快反彈！」他引述股神巴菲特所言，指不要擔心股價的下跌，因為在別人大量拋售之時，反給自己創造了大量購入的機會。

他指，新春後第一個交易日A股出現千股跌停，屬於長假效應，恐慌情緒主導短期走勢。不過，醫藥股、線上教育、新能源汽車龍頭股逆勢上升，價值投資的重要性不言而喻，持有基本面好的股票，就不用理會短期跌勢，後市很快會反彈。

至於績差股和題材股，則可能持續下跌，投資者務必小心，宜趁這次調整機會調倉換股，找機會低撈優質股票。

他分析，這次疫情和2003年的沙士相比，傳染性較強，但是致命率很低，預料對於經濟的長期影響，不會特別大，但對一個季度的國內生產總值之影響比較明顯，中國政府採取了果斷的措施來防止疫情的擴散，季內很多商業活動都停止，打工仔亦延遲了多天才復工。但他深信，一個季度的GDP出現回落乃短暫現象。

此外，要關注在面對經濟下行的時候，中國政府採取哪些強而有力的措施抵抗？2月3日人民銀行開展1.2萬億元人民幣(下同)公開市場逆回購操作投放資金，確保流動性充足供應，但這兩天到期的逆回購有1.05萬億元，即淨投放只有1500億元，數目不足以扭轉市場悲觀預期。他認為，央行有需要通過降息及降準來提振市場信心和經濟增長，以及大幅減稅降費，拯救很多將面臨破產的企業。

財政政策方面，他認為，中國政府要加大基建投資，彌補民間投資不足，穩定經濟增長。因一旦經濟增長失速，很多企業生意都會受牽連，居民消費亦會減少。

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