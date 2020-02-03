【專家點評】疫情擴散　A股市場恐懼情緒加劇

受新冠狀病毒的憂慮情緒影響，上周港股復市受壓。世衞組織剛宣布將新型冠狀病毒定性為構成國際關注的突發公共衞生事件，並表示這措施不是不信任中國的處理情況，而是擔心疫情在衞生條件不佳的國家擴散。

雖然世衞亦表示暫時沒有必要採取限制國際貿易和人流的措施，但此公告無疑會使部分國外投資者減少或暫停與中國相關的投資或專案。較令人擔心是我們對此病毒的認知還未夠深入，目前沒有疫苗和公認有效的解藥，患病者只能靠自身的免疫系統對抗病毒。

另一方面，政府以強硬的防疫和救治措施作出回應有助減低病毒帶來的傷害。主要措施包括加快生產試劑有助盡快辨認出確診者、嚴格執行隔離措施、加快生產和對外採購口罩減少有新症的機會、城際交通暫時停止、建議減少聚眾及建議延長新春假期等。

雖然部分措施會對經濟造成較大影響，部分產業要完全停擺，例如生產、餐飲、旅遊、電影和零售等，不過這樣也是最果斷有效的防疫方案，減少交叉感染的機會，經濟短期陣痛總比疫症擴散好。

有經濟學家初步估算病毒對中國的GDP影響，根據各行業所受的影響程度及佔GDP的比重分析，預計首季GDP增幅會跌至4%的水平，全年的目標GDP會是「保5」。畢竟許多產業由停擺到回復正常的生產水平需時，國內外的投資者回復信心亦然。

展望股市行情，A股短期難免會遇到拋售，中長線來看，投資重點將在於政府在疫症結束後的振興經濟措施。參考以往這些黑天鵝事件發生後，政府將推出降準、減稅、補貼及大力投資基建等，長期投資標的依然是5G，鋰電池相關，晶片等，投資者可等待相關板塊龍頭回調的部署機會。

勝利證券副首席營運官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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