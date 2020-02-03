【瑞通推介】美團高低波幅9%　窩輪牛熊證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憂慮武漢肺炎疫情持續升級，美股上周五(1月31日)大跌。道指最多下挫689點，收報28,256點，跌603點或2%。

恒指上周五先升後回，收報26,312點，跌136點，3日累跌逾1,600點(或6%)，周一(2月3日)早段先跌後回升，曾升穿26,500點。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾2,900萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.3億元，反映投資者對後市各有看法。上周五其牛證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點，而熊證街貨重貨區為收回價27,986至27,999點。

市場憂慮武漢肺炎對中國經濟帶來沉重打擊，包括人民銀行在內五個部委聯合出台《關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》，共30項措施以支持經濟，包括保持流動性合理充裕、加大對疫情防控相關領域的信貸支持力度等。而人民銀行周一開展1.2萬億元人民幣公開市場逆回購操作投放資金。

在A股農曆新年假期期間，富時中國A50指數期貨累跌近7%。A股周一在農曆年假期後復市，滬綜指大幅低開逾8%，其後維持約7%以上的跌幅。南方A50在鼠年首3個交易日則累挫近8%，上周五收報13.58元。周一早段的股價一度跌至超過11個月的低位13.38元，其後轉為好淡爭持，重上13.5元。上周五分別有77萬和260萬元淨流入其好倉和淡倉。

有券商指美團點評估值已經接近「絕對底部」，美團連跌4個交易日後，上周五反彈2.5%收市，報99.3元，盤中曾重返「紅底」。周一早段走勢波動，低位跌穿95元，其後拗腰回升9.5%，高見103.9元，然後於100元關口徘徊。上周五有逾800萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾2,000萬元淨流入。

阿里巴巴上周連續兩日盤中曾失200元關口，收市均險守其上，周一早段曾升逾2%，高位觸及205元水平，結束三連跌。上周五分別有近1,300萬和70萬元淨流入其好倉和淡倉。

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