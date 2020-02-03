【餐飲寒冬】生活概念發盈警

公司指出，期內虧損料大增主因，包括：(1)公司餐廳的經營業績受去年6月以來香港的社會事件負面影響，而有關影響超過因成本控制及若干錄得虧損的餐廳結業，導致餐飲業務營運成本(主要包括已耗用存貨成本、員工成本及其他營運開支)的跌幅。儘管公司致力於有利位置開設大型餐廳，以擴展現有業務，但預期公司的餐飲業務仍會錄得虧損增加；以及

(2)集團預期因在中國內地籌備及開展新的室內設計及裝修業務，以及提供有機蔬菜諮詢服務，而錄得營運虧損及相關行政開支。由於新業務剛期內開始，預期在未來持續帶來收入及經營溢利。

此外，於截至2018年12月31日止9個月公司因關閉1間西餐廳及1間亞洲菜餐廳而錄得物業、廠房及設備各為數約630萬港元及320萬元的一次性減值虧損；預期截至2019年同期將不會確認該等減值虧損。

就公司的餐廳營運而言，管理層將繼續控制成本，將近期社會不穩定性的影響減至最低。

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