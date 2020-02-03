【高盛推介】資金流入騰訊淡倉
2020年02月03日 12:09
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股截至上周五(1月31日)錄得五連跌，累計跌約4.6。周一(2月3日)早段則逆市反彈，高見383.2港元。
市場憧憬於疫情期間多人留在家中，手遊業務可受惠。及有券商指出，騰訊旗下手遊《王者榮耀》，於上周五當日流水約20億元人民幣，按年升50%，創歷史新高。該行並給予「買入」評級，目標價483元。
觀察個股牛熊證資金流向，可見近期資金資金傾向部署牛證，過去4個交易日皆錄得資金流入，當中上周五有約190萬元。而當日亦錄得小量資金轉向部署熊證。進而觀察周一即市資金流向，則見資金趁該股逆市反彈時，積極流入淡倉。
投資者如看淡，熊證方面可留意貼價騰訊熊證(51259)，，收回價391.01元，行使價393.51元，換股比率100，槓桿比率28.3倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
投資者如計劃部署認沽證，高槓桿的選擇可留意價外幅度約10%，年期約4個月的騰訊沽證(17998)，行使價340.2元，2020年6月12日到期，實際槓桿8.9倍，行使價340至380元間、中年期產品中，槓桿最高。
貼價的選擇則可留意價外幅度約8%，年期約5個月的騰訊沽證(18727)，行使價350.68元，2020年6月22日到期，實際槓桿8.1倍，貼價、高槓桿。
另一方面，目前市場上最貼價的牛證，收回價在368至369元附近，與現價有約12.4元差距。投資者如計劃部署牛證，可留意當中的騰訊牛證(67721)，收回價368.18元，行使價365.68元，換股比率100，槓桿比率23.3倍，市場上最貼價牛證之一。
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