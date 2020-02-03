【高盛推介】資金流入騰訊淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股截至上周五(1月31日)錄得五連跌，累計跌約4.6。周一(2月3日)早段則逆市反彈，高見383.2港元。

市場憧憬於疫情期間多人留在家中，手遊業務可受惠。及有券商指出，騰訊旗下手遊《王者榮耀》，於上周五當日流水約20億元人民幣，按年升50%，創歷史新高。該行並給予「買入」評級，目標價483元。

觀察個股牛熊證資金流向，可見近期資金資金傾向部署牛證，過去4個交易日皆錄得資金流入，當中上周五有約190萬元。而當日亦錄得小量資金轉向部署熊證。進而觀察周一即市資金流向，則見資金趁該股逆市反彈時，積極流入淡倉。

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