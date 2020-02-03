武漢肺炎：瑞銀捐款100萬美元予內地前線人員抗疫

瑞銀集團表示，旗下內地企業周一(3日)宣布捐款100萬美元(約780萬港元)，協助內地前線人員抗擊疫情，加強防控新型冠狀病毒的全球擴散。捐款也將用於開展疾病預防及長期恢復工作。

瑞銀集團已與多家內地慈善夥伴攜手，推進支援全國的關鍵需求，包括及時向所需人群輸送醫療物資，篩查及診斷疑似病例，開發相關診療手段與疫苗，以及完善當地社區醫療設施等工作。

瑞銀投資銀行亞太區主管及中國總裁金弘毅表示，對於公司很多員工、客戶、他們的家人及當地社區而言，這是一個具有挑戰的時刻。該公司牽掛着受疫情影響的同胞，現在正是回饋社會的時候，將全力援助受疫情影響最嚴重的地區。

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