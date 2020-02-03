武漢肺炎：A股急瀉　中港散戶未驚過

A股周一復市補跌，港股好淡上落，惟內地和香港散戶不約而同對後市較為偏好。

內地散戶蔡先生指：「過農曆新年前沒有想過疫情會這麼嚴重，沒有減倉，這麼大嘅疫情對內地經濟影響非常大，但恒指跌至26,000點、滬綜指跌至2,700點已冇甚麼可怕了，現在位置本來就很低，沒有再大跌的空間。我估計A股很快會見底，現在會繼續持貨。」

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