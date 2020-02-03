武漢肺炎：A股急瀉 中港散戶未驚過
2020年02月03日 12:41
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Pasu
A股周一復市補跌，港股好淡上落，惟內地和香港散戶不約而同對後市較為偏好。
內地散戶蔡先生指：「過農曆新年前沒有想過疫情會這麼嚴重，沒有減倉，這麼大嘅疫情對內地經濟影響非常大，但恒指跌至26,000點、滬綜指跌至2,700點已冇甚麼可怕了，現在位置本來就很低，沒有再大跌的空間。我估計A股很快會見底，現在會繼續持貨。」
香港專業投資者Pasu表示：「港股短時間跌得太急，所以上周五候低買咗期指，周一早間放咗食胡，每張賺百幾點，會等位再買番。至於一早買咗嘅平安好醫生(01833)會繼續長線持有，工業股如裕元集團(00551)和舜宇光學科技(02382)相對受疫情影響較小，都會繼續持有。我覺得現時內地嘅措施可阻隔病毒進一步傳播，估計A股跌埋聽日差不多，內地推寬鬆貨幣政策會對股市帶來支持，對後市看法不太淡。」
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