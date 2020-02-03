武漢肺炎：瑞銀估中國首季GDP僅增3.8%　料再放水

外媒報道，瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤發表最新預測，因應武漢肺炎衝擊，下調中國2020年經濟增長預測；前一次預測為6%。假設疫情於首季得以控制，預估雖然第一季可能放緩至3.8%，但有望在第二至第四季反彈，在此前提下，全年經濟增長將降至5.4%。但假設疫情持續至第二季，預估全年經濟增長可能降至5%以下。

不過，他認為本次疫情衝擊屬一次性，隨着經濟活動回復常態，預計2021年中國經濟增長率將反彈至6%。

至於是次主要受衝擊的產業，汪濤認為主要落在消費零售業，預計第一季年增長至少將降低5個百分點，相對固定資產投資和房地產活動受到的衝擊較小，但仍大於沙士時期。

他預計，中國政府會進一步採取寬鬆政策來穩住經濟增長，但考慮到目前宏觀槓桿率比沙士時期高，且中國多年來已開展大規模基礎設施建設，同時政府仍擔心房地產泡沫化問題，故目前的政策空間比起沙士時期可能較為有限。

汪濤表示，預計政府會祭出財政政策，為受影響企業減稅降費，對受疫情影響的居民和地區提供定向支援，進一步加碼基礎建設投資，央行也會增加流動性投放，今年至少再降準1個百分點，下調中期借貸便利(MLF)利率0.15至0.2厘，對影子信貸的管控也可能會小幅放鬆，惟不會大規模刺激房地產市場。

人民幣方面，汪濤仍維持至年底人民幣兌每美元為7的預測不變，主因是中美第一階段貿易協定中，中國承諾避免競爭性貶值、保持匯率穩定，且經常性帳戶順差預計會小幅擴大，相信這些應能夠支撐人民幣匯率。

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