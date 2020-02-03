武漢肺炎：美銀籲買香港地產及收租股 前提係...
2020年02月03日 14:37
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美銀證券發表報告表示，武漢肺炎病毒爆發對實體市場構成下行風險，若疫情能夠在2至3個月內受控，則影響有限。該行基礎情境預測疫情將在3至4月見頂。目前香港地產股及收租股的估值對長期投資者具吸引力，予新鴻基地產(00016)、九龍倉集團(00004)、恒隆地產(00101)，以及希慎興業(00014)「買入」評級。
該行續指，SARS期間，香港地產股股價在2003年4月才見底，接近新增確診個案的高峰。武漢肺炎疫情或受公眾反應、出境旅遊規模、訊息在社交媒體傳送的速度影響，而與SARS變得不同。
該行認為，相關股價跌幅將會更快見底，因為投資者在過去曾經歷樓市銷售反彈，但難言疫情何時見頂。該行又指在SARS期間，地產股股價下跌約15%；自武漢肺炎爆發以來，相關股價已跌約7%。
本地住宅市場交投方面，該行指出2003年的2至6月住宅銷量按年跌約30%，預期今年首季住宅銷量或錄相近跌幅。在此情景下，該行料今年上半年樓價或跌5%，又可能再有5%下調風險。由於資產負債表有所改善，並不預期業主因憂慮而拋售物業，亦不預期地產商大幅減價。
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