【大行報告】高盛調高美團目標價至121元　維持買入

高盛調低了美團今、明兩年經調整純利預測10%及7%，主要是盈利貢獻佔比最大的「到店、酒店及旅遊」之經營溢利受損，惟按年增長依然會超過100%。

該行估算，如果武漢肺炎疫情持續4個月，「到店、酒店及旅遊」業務今年全年收入增速，將由2019年預測的35%，急速下滑至12%；如拖8個月，更會倒退5%。

外賣餐飲業務方面，高盛認為需求依然強勁，惟短期送貨成本會有所上漲。

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