【大行報告】高盛調高美團目標價至121元 維持買入
2020年02月03日 14:40
東網電視更多新聞短片
(中新社圖片)
高盛因應武漢肺炎疫情調低了美團點評(03690)今、明兩年的盈利預測，但卻同時調高了美團的目標價8%至121元，評級維持「買入」。
高盛調低了美團今、明兩年經調整純利預測10%及7%，主要是盈利貢獻佔比最大的「到店、酒店及旅遊」之經營溢利受損，惟按年增長依然會超過100%。
該行估算，如果武漢肺炎疫情持續4個月，「到店、酒店及旅遊」業務今年全年收入增速，將由2019年預測的35%，急速下滑至12%；如拖8個月，更會倒退5%。
外賣餐飲業務方面，高盛認為需求依然強勁，惟短期送貨成本會有所上漲。
不過，該行之所以矛盾地調高美團目標價，理由是上調了評估該公司公允值的預測市盈率至25倍，與騰訊(00700)和阿里巴巴(09988)看齊，以反映其作為「外賣仔」的規模優勢，是中國互聯網行業內增長前景最明朗的業務
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。