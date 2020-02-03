武漢肺炎：花旗警告影響超預期　估油價年底才回升

外國傳媒報道，花旗下調了對今年首3季油價預期，指新型冠狀病毒疫情對全球原油市場的影響，看似較最初預想的要嚴重得多。紐約期油報每桶51.5美元，跌0.12%；布蘭特期油報每桶56.26美元，跌0.64%。

Ed Morse等分析師在報告中寫道，花旗將第一季布蘭特期油價格預期從每桶69美元，下調至每桶54美元，並指疫情已「顯著改變」了中國和全球經濟前景。之所以下調後兩個季度的預期，是基於對疫情產生的影響，將較之前預期更久和更深的觀點做出的。

Ed Morse在報告中指，中國政府的措施相當於「經濟嚴重停擺」，即使石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)進一步減產，也只會推動石油市場較弱的平衡。

據了解，中國能源行業的消息人士透露，隨着新型冠狀病毒疫情衝擊經濟，中國的石油需求已每日下降約300萬桶，相當於總消費量的20%。此次疫情可能是原油市場自十多年前全球金融危機以來，遭受的最大需求衝擊，OPEC+在考慮召開緊急會議。

與此同時，花旗將第2季原油價格預期從68美元，下調至50美元，並將第3季油價預期從63美元，下調至53美元，將第4季預期從每桶57美元，上調至每桶58美元。

花旗預計，中國的客運和貨運量將在兩周或更多幾周內下滑約70%，之後會出現逐步回升。該行稱，由於中國的經濟規模相比2003年「沙士」時的規模要大許多，因此首季相當於有每日100萬桶的需求量受衝擊。

分析師寫道，就時間來看，需求面對大宗商品價格的衝擊影響可能在第一季達到頂峰，但「仍有諸多不確定性，很大程度上仍要取決於疫情擴散的範圍和持續的時間。」

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