武漢肺炎：標普指若經濟續差　港信貸基礎或受挫

國際評級機構標準普爾表示，香港銀行業本已面對社會動盪、中美貿易緊張局勢，以及中國經濟放緩等挑戰，而新型冠狀病毒爆發將令情況百上加斤。

標普信貸分析師Shinoy Varghese預計，銀行業將面臨一定的盈利壓力，具體情況取決於疫情發展。香港及內地經濟活動減弱很可能打擊信貸需求，同時於行業競爭激烈及低利率的情況下，銀行息差或會縮小。此外，金融市場動盪加劇及部分銀行分行暫時關閉，有機會壓抑銀行的非利息收入，而信貸成本亦可能會上升。

報告又認為，香港失業率急劇上升，將對銀行信用卡應收帳款及住宅按揭構成負面影響，後者所受影響相對較小。截至2019年底，香港失業率為3.3%。然而，於2003年「沙士」期間，本地失業率曾短暫創下約8.5%的歷史新高。

Shinoy Varghese相信，整體香港銀行的信貸質素將繼續受其母公司或香港政府支持。不過，一旦信貸成本急劇上升、貸款質量遠遜行業平均水平、或者資本水平大幅下降，部分銀行評級可能受壓。此外，若香港經濟持續疲軟及財政靈活性受到結構性損害，港府強勁的信貸基礎或會受挫。

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