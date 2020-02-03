武漢肺炎：中信里昂料港樓未見底 各類租金恐瀉25%
2020年02月03日 15:00
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中信里昂發報告看淡香港樓市，予行業「減持」評級，更預期住宅樓價、零售商舖和甲級寫字樓租金全年跌20至25%。該行相信香港樓市尚未見底，特別是零售收租股將承受更多下行壓力，建議沽售領展(00823)和九龍倉(01997)，分別予目標價76.4元和37.9元。
該行形容，武漢肺炎爆發有如向香港樓市投下重磅炸彈。農曆新年期間(1月24日至30日)，內地訪港旅客人次僅42.3萬，去年同期為140萬。目前一手樓市場交投活動顯著放緩，會德豐(00020)已延遲日出康城第9C期項目的推盤步伐，中原地產十大屋苑本周末睇樓量創3年新低，二手樓市場「劈價」出售情況增加。
隨着內地訪港旅客因為防疫措施加強而減少，該行預期本地零售將受更為沉重的打擊，料在未來數月會更多餐廳和商舖倒閉，失業率將繼續飆升。由於內地經濟增長放緩，該行認為中國政府向香港提供政策刺激經濟的可能性較低，相信住宅樓價或加快下跌。
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