武漢肺炎：中信里昂料港樓未見底　各類租金恐瀉25%

隨着內地訪港旅客因為防疫措施加強而減少，該行預期本地零售將受更為沉重的打擊，料在未來數月會更多餐廳和商舖倒閉，失業率將繼續飆升。由於內地經濟增長放緩，該行認為中國政府向香港提供政策刺激經濟的可能性較低，相信住宅樓價或加快下跌。

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