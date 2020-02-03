新盤部署：WEST PARK料周內進行次輪銷售

疫情蔓延下仍有發展商推盤。興勝項目管理董事周嘉峯表示，不擔心疫情會對樓市造成影響，旗下長沙灣WEST PARK初五(1月29日)起重新開放示範單位，已錄逾200人次睇樓。日內將公布新銷售安排，周內可望推出10餘伙進行次輪銷售，先發售1號價單尚餘單位。

因應疫症發展，他指樓盤已加強清潔及消毒，要求員工及參觀者佩戴口罩，並會量度體溫及為睇樓人士提供搓手液消毒。

利嘉閣總裁廖偉強稱，2003年沙士時，事件導致樓價下跌約12%，而是次武漢肺炎料對樓市衝擊不大，樓價短期內只會下跌3至5%，之後事情淡化可望恢復平穩，有機會出現反彈，全年估計可升約5%，較原本預測10%為少。

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