武漢肺炎：大鱷「沽空原油」　紐油50美元關危

外國傳媒報道，目前市場「沽空原油」的交易正在激增，對沖基金押注中國新型冠狀病毒疫情限制出行，將威脅全球對燃料油和其他油品的需求。

上周五(1月31日)公布的數據顯示，截至1月28日一周，對沖基金沽空紐約原油的淡倉增加了52%，為2018年8月以來最大增幅。對疫情的恐慌推動油價在1月下跌了16%，成為近30年以來最糟糕的開年表現。回看2020年伊始，紐約期油仍在每桶61美元以上，現在已跌到每桶51美元附近。

Path Trading Partners的市場策略師Bob Iaccino稱，早在疫情爆發前，市場就預測未來需求疲弱，現在市場還要面對潛在的「黑天鵝」事件，紐約期油可能會一路跌至每桶47.75美元。

石油輸出國組織(OPEC)及其同盟國正考慮如何應對油價暴跌，俄羅斯首次暗示，對沙特阿拉伯推動召開緊急會議的想法持開放態度。

美國商品期貨交易委員會上周五發布的數據顯示，貨幣基金經理持有的紐約期油淨好倉驟降24%至175,700份合約。

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