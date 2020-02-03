武漢肺炎：高盛下調濠賭股目標價最多兩成

高盛發表研究報告指出，根據澳門博監局數據，1月整體澳門賭收為221億澳門元，意謂1月20至31日平均每日賭收僅5.93億澳門元，按年跌幅三成，顯著地低於1月1至19日的日均7.9億澳門元。

該行亦訪問多名賭業中介(叠碼仔)，發現貴賓廳轉碼數於1月全月按年跌約25%。相較於一月上半月跌10至15%，該行料轉碼數在過去2至3星期跌幅達30至35%。這不單止由於新冠狀病毒爆發所致，也由於傳統農曆年假前博彩都偏弱。另外，去年農曆年假在2月，令今年1月的比較基數較高。

依上述推算，中場賭收下跌的情況，較2003年沙士、2009年豬流感等更差。目前疫情每日有新發展，難料會維持多久，博彩業究竟要跌多深與疫情持續多久，以及措施有多強去控制疫情有關。該行調低今年全年賭收預測，由原來的預測升9%，降至跌9%(基本情況)，當中貴賓廳業賭收跌10%，中場跌8%。上述估算是基於目前的情況會再維持3至4個月，直至年尾情況逐步向好，情況與2003年沙士類似。

該行亦擬定「最熊」情況，即在上述疫情維持3至4個月的基礎上再額外加4個月，即直至今年第3季，預料整體賭收額外跌17%，即今年全年跌26%；貴賓廳和中場賭收額外分別多跌16和18%，即全年各跌26%。

該行相信，密切監察新感染個案是相當重要，因為過往沙士和豬流感等的歷史告訴我們，只要情況受控，股價反彈會很快。

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