武漢肺炎：有危亦有機！企業趁勢測試在家工作

外國傳媒報道，由於新型冠狀病毒疫情爆發，在家工作不再是一種特別待遇，而是必要，成千上萬的企業正設法弄清如何在虛擬世界中保持營運。

Interpublic Group旗下上海廣告公司Reprise Digital董事總經理Alvin Foo說：「這是我們進行大規模在家辦公測試的一個好機會。顯然，對於一個需要面對面集思廣益的創意廣告公司而言，這並不容易。」Reprise Digital有400名員工，意味將進行很多視頻聊天和電話通話。

事實上，隨着中國公司開始恢復營運，可能會催生世界上「最大」的在家工作實驗，亦意味着會有更多的人，嘗試通過視頻聊天應用程序，來組織客戶會議和小組討論，或在諸如企業微信或字節跳動的Lark等生產協作軟件平台上討論計劃等。

有管理人員擔心在辦公室以外辦公將會降低生產率，但有證據表明，事實可能恰恰相反。加州斯坦福大學2015年一項研究顯示，攜程的呼叫中心的員工在家裏工作時，由於休息減少且工作環境更舒適，其生產率提高了13%。

－－－－－－