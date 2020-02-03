武漢肺炎：車市將現「恐慌性購買」？車股撈得過？
2020年02月03日 15:58
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(中新社圖片)
外國傳媒報道，晨星公司的Ivan Su等分析師預計，新型冠狀病毒疫情加劇，可能會讓汽車製造業迎來轉機，因中國消費者在權衡開私家車相比乘坐公共交通工具的好處。
Su在2月1日的報告中表示，在疫情達到頂峰之後，「恐慌性購買」可能增加，預計疫情頂峰將在未來1至2個月出現。他表示，非常短期之內，需求可能保持疲弱，因為消費者都閉門不出，不會去經銷門店。
對於面對中國車市低迷的汽車製造商而言，任何需求的成長都是令人欣慰的消息。中國這個全球最大汽車市場的銷量面臨連續第3年下降的風險。不過，供應問題可能阻礙復甦，因為疫情已導致武漢和全國許多地區的工廠停工。
Piper Sandler分析師Alexander Potter和Winnie Dong將此次疫情與2003年「沙士」進行對比，後者給汽車需求帶來輕微積極影響。不過，分析師在1月27日的報告中稱，「沙士」並不是一個完美的參照物，因中國汽車市場規模現在已大得多，而可挖掘的潛在需求空間較小。
兩家機構的研究人員估計，從長遠來看，中國經濟增速放緩將繼續對汽車銷售造成壓力。
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