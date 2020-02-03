武漢肺炎：禍不單行！內地爆禽流感　雞價恐累通脹飆

綜合媒體報道，武漢肺炎肆虐之際，湖南省傳出發現H5N1禽流感疫情。為防止疫情擴散，當地政府已緊急撲殺家禽近2萬隻。

據悉，湖南發生的禽流感並非近期單一個案，已是全中國最近一個月內第5宗，之前新疆在1月接連出現4宗當地野生天鵝發生禽流感。

業界指出，這次禽流感爆發有迹可尋，主因是在武漢肺炎疫情拖累下，物流受影響，導致飼料運輸不順，各地養殖企業陸續出現斷糧，使家禽免疫力下降。

如果禽流感疫情擴大，將影響蛋價，繼而使其他肉價飆升，特別是目前中國豬肉供應不足，可能加重其他非禽肉類的升幅。

此外，早前有報道指，湖北省家禽業協會表示，受封城影響，家禽飼料及生產原料供應基本癱瘓，該省3億多隻雞面臨斷糧風險。

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