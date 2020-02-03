【市後重點睇】人民幣續弱 道期升逾150點
2020年02月03日 16:15
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(Getty Images圖片)
美匯指數升上97.55，離岸人民幣(CNH)低見7.0216，暫仍企「七算」樓下，美元兌日圓處108.5，港匯7.76上落。歐元及英鎊回落，兌美元分別報1.1078及1.3146。金價處1,577美元。道指期貨上升157點。
●市後關注點
-17:00 歐元區1月製造業採購經理指數(PMI)
-17:30 英國1月製造業PMI
-23:00 美國1月ISM製造業指數、美國12月建築開支
●恒生指數全日收報26,356點，升44點或0.17%；國企指數收報10,268點，升27點或0.27%，主板成交逾千三億港元。https://bit.ly/37SyBId
●武漢肺炎：滬綜指收挫7%，外資淨買入逾181億人幣。https://bit.ly/2Uktpcb
-A股急瀉，中港散戶未驚過。
-A股逾4200隻股份下跌，券商股重創！
-內地多隻口罩概念股逆市漲停。
●武漢肺炎：日股挫逾200點，澳股跌逾1%。https://bit.ly/39dOHwn
-台股挫3%後跌幅收窄，港元兌3.9新台幣。
●人民幣走向：
-人民幣跌穿7算，每百港元兌90.25元。
-王良享料離岸人民幣於7.03短期見底。
-管濤料對人民幣衝擊僅屬短暫。
-盧楚仁料人民幣下試7.2關，籲揸黃金避險。
●武漢肺炎：
-瑞銀估中國首季GDP僅增3.8%，料再放水。
-首灃集團對失實報道保留追究權利。
-瑞銀捐款100萬美元予內地前線人員抗疫。
-IMF指全球經濟增長或減速，央行應維持寬鬆。
-恐影響新股上市部署，傳呢隻股份已有動作...
-最強分析師料首季iPhone出貨縮10%。
-南韓將推措施穩定金融市場。
-中信里昂料港樓未見底，各類租金恐瀉25%。
-標普指若經濟續差，港信貸基礎或受挫。
-美銀籲買香港地產及收租股，前提係...
-大鱷「沽空原油」，紐油50美元關危。
●會計界促押後業績期死線，港交所：適時刊發指引。
●南韓1月製造業PMI跌至49.8，再陷收縮。
●財新中國製造業PMI跌至5個月低位。
●中國去年12月工企利潤跌6.3%，全年跌3.3%。
●地監局：1月持牌代理跌至逾年半新低，代理公司數目首穿7千。
●想知冧市會否再持續1個月？睇實周三美股表現。
●新盤部署：WEST PARK料周內進行次輪銷售。
-【多圖】WEST PARK現樓兩房連書房示範單位曝光。
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