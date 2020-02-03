【市後重點睇】人民幣續弱　道期升逾150點

美匯指數升上97.55，離岸人民幣(CNH)低見7.0216，暫仍企「七算」樓下，美元兌日圓處108.5，港匯7.76上落。歐元及英鎊回落，兌美元分別報1.1078及1.3146。金價處1,577美元。道指期貨上升157點。

●市後關注點

-17:00 歐元區1月製造業採購經理指數(PMI)

-17:30 英國1月製造業PMI

-23:00 美國1月ISM製造業指數、美國12月建築開支

-A股急瀉，中港散戶未驚過。

-A股逾4200隻股份下跌，券商股重創！

-內地多隻口罩概念股逆市漲停。

-台股挫3%後跌幅收窄，港元兌3.9新台幣。

●人民幣走向：

-人民幣跌穿7算，每百港元兌90.25元。

-王良享料離岸人民幣於7.03短期見底。

-管濤料對人民幣衝擊僅屬短暫。

-盧楚仁料人民幣下試7.2關，籲揸黃金避險。

●武漢肺炎：

-瑞銀估中國首季GDP僅增3.8%，料再放水。

-首灃集團對失實報道保留追究權利。

-瑞銀捐款100萬美元予內地前線人員抗疫。

-IMF指全球經濟增長或減速，央行應維持寬鬆。

-恐影響新股上市部署，傳呢隻股份已有動作...

-最強分析師料首季iPhone出貨縮10%。

-南韓將推措施穩定金融市場。

-中信里昂料港樓未見底，各類租金恐瀉25%。

-標普指若經濟續差，港信貸基礎或受挫。

-美銀籲買香港地產及收租股，前提係...

-大鱷「沽空原油」，紐油50美元關危。

●會計界促押後業績期死線，港交所：適時刊發指引。

●南韓1月製造業PMI跌至49.8，再陷收縮。

●財新中國製造業PMI跌至5個月低位。

●中國去年12月工企利潤跌6.3%，全年跌3.3%。

●地監局：1月持牌代理跌至逾年半新低，代理公司數目首穿7千。

●想知冧市會否再持續1個月？睇實周三美股表現。

●新盤部署：WEST PARK料周內進行次輪銷售。

-【多圖】WEST PARK現樓兩房連書房示範單位曝光。

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