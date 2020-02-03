武漢肺炎：大摩指內房1月銷售跌　要留意現金流

該行續指，首季通常是樓市淡季，在過去5年，全年首3個月銷售分別佔主要地產商全年銷售約6%、5%和8%。該行又引述地產商回應指，房企並未下調全年銷售目標，正持續審視情況。

該行指，自1月底起，中國逾50城市要求房企關閉售樓處和延遲施工活動復工時間，料房企在短期內或面對樓盤銷售收縮的挑戰。目前該行認為，應留意房企是否有足夠可售資源和現金流。此外，由於武漢肺炎爆發和內地經濟放緩，樓市在短期內難以炒熱，預期內房相關政策將變得「鴿派」。

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