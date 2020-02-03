缺乏大刁撐場！1月全球併購金額近7年最少

據Refinitiv統計顯示，今年1月全球企業併購金額只有1,640億美元(約1.27萬億港元)，創2013年4月以來新低，主要是美國及亞太區交易銳減。

今年1月，較大宗的企業併購交易包括波音公司供應商Hexcel，斥資76億美元收購競爭對手Woodward，以及新加坡房地產基金CapitaLand Mall Trust與CapitaLand Commerical Trust合併，涉資80億美元。

反觀，去年同期大型藥廠百時美施貴寶(Bristol-Meyers Squibb)動用934億美元收購生化公司Celgene。即使撇除醫療護理業的交易，今年1月全球併購交易金額亦較去年同期少三成。

律師事務所Sullivan & Cromwell合夥人Melissa Sawyer指出，企業估值高企、監管憂慮、宏觀經濟的不明朗因素，以及新型肺炎爆發，均令企業變得保守。

不過，高盛併購顧問業務的環球聯席主管Dusty Philip認為，單單1個月份的數字難以就全年表現作出結論，並且該行處理中的交易很多，客戶依然「十分活躍」。

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