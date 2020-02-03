【fb直播】港股負面消息消化得七七八八？
2020年02月03日 16:38
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內地股市周一(3日)復市大插水！為應對武漢肺炎疫情對金融市場帶來的衝擊，人民銀行已提前公布開展1.2萬億元人民幣公開市場逆回購操作，但有「維穩措施」仍無補於事，滬深三大股市都慘淡收場，人民幣兌每美元亦跌穿7算。早已連跌多日的港股，則未有被A股大幅拖累，恒指26,000關見支持，收市微升44點，負面消息已反映得七七八八？幾時見底？
合稱「ATM」的三隻龍頭新經濟股，表現相對硬淨，跌勢已扭轉？可小注買入？之前捱沽的小米集團(01810)，上周五獲瑞信上調目標價，由10.8元提升至11.3元，預計其毛利率會上升，股價急反彈，仲追唔追得過？
醫藥股同樣受追捧，石藥集團(01093)及中國生物製藥(01177)向上，係咪跌定？有防疫概念嘅藥股又追唔追得？歌禮製藥(01672)藥物獲新型冠狀病毒臨床試驗，股價早段曾抽高逾四成；福森藥業(01652)旗下雙黃連口服液，被指可抑制新型冠狀病毒，裂口高開逾六成半，高追博得過？
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