【fb直播】港股負面消息消化得七七八八？

內地股市周一(3日)復市大插水！為應對武漢肺炎疫情對金融市場帶來的衝擊，人民銀行已提前公布開展1.2萬億元人民幣公開市場逆回購操作，但有「維穩措施」仍無補於事，滬深三大股市都慘淡收場，人民幣兌每美元亦跌穿7算。早已連跌多日的港股，則未有被A股大幅拖累，恒指26,000關見支持，收市微升44點，負面消息已反映得七七八八？幾時見底？

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