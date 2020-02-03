武漢肺炎：渣打料下半年金價趨升

渣打報告指出，新型冠狀病毒疫情憂慮情緒下，投資者追買安全資產推動金價上漲，但內地開市後黃金實物需求或受考驗。不過，該行仍認為，今年下半年金價將面臨上升風險，意味有機會高於該行下半年預測價每安士1,580美元。

該行指出，於2003年「沙士」爆發期間黃金價格堅挺，除疫情外，其他結構性積極因素亦推動黃金需求和動能，例如央行的黃金協議為市場提供穩定性、首批黃金交易所交易產品(ETP)推出，以及地緣政治風險刺激避險需求等。

不過，該行指，於實際需求方面，2003年第2季「沙士」對中國珠寶銷售造成打擊，如果武漢肺炎遵循與「沙士」相似的發展，則黃金需求疲軟可能會出現。

報告顯示，2003年第2季中國的黃金需求按季下降32%，按年亦跌11%。然而，與2003年相比，目前中國於黃金市場的參與度要大得多，2003年全年的黃金需求僅佔2019年需求的1/4，意味投資者需求可能有更大的缺口需要填補。

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